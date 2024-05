Mike De Decker evenaart met kwartfinale op Baltic Sea Darts Open beste resultaat op European Tour

Van de drie Belgische deelnemers sneuvelde Dimitri Van den Berg verrassend als eerste in Kiel. Tweevoudige majorwinnaar Daryl Gurney was in de eerste ronde met 6-3 te sterk.



Andy Baetens pakte de scalp van thuisgooier Gabriel Clemens in de eerste ronde, maar werd dan uitgeschakeld door Masters-winnaar Stephen Bunting.



Het parcours van Mike De Decker was het langst. Achtereenvolgens versloeg hij Martin Schindler (6-3), Krzysztof Ratajski (6-5) en Damon Heta (6-2). Tegen die laatste pakte hij zelfs uit met een 170-finish.

Maar ondanks een sterke start in de kwartfinales tegen Danny Noppert moest De Decker toch zijn meerdere erkennen in de Nederlander, na een ietwat rommelige match.



Met zijn kwartfinale evenaart De Decker wel zijn beste resultaat op de European Tour. Vorig jaar schopte hij het ook zo ver in Hongarije.