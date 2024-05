Cercle Brugge klimt naar vierde plaats na zege tegen radeloos Antwerp en mag luidop dromen van Europa

Het droomseizoen van Cercle Brugge wordt alleen maar straffer. Na een zege op Antwerp staat de Vereniging zowaar vierde en is het minstens zeker van Europese barrages. Uitblinkers Lemaréchal en Denkey bezorgden de bezoekers een dubbele bonus voor rust. Een late aansluitingstreffer van Kerk volstond niet om de vrije val van de radeloze Great Old te stoppen.

Antwerp moest in eigen huis tegen Cercle Brugge reageren na de verloren bekerfinale, maar moest dat wel doen zonder geschorste talisman Vincent Janssen. Van Bommel verraste eveneens en zette Mandela Keita op de bank.

Op het veld begon de Great Old voortvarend. Kerk mikte spectaculair in het zijnet, Ejuke liet een grote kans onbenut. Diezelfde Ejuke bleef de meest bedrijvige, maar grote kansen kreeg Antwerp in het vervolg van de eerste helft niet.



Cercle pakte het daarentegen aan zoals alleen Cercle dat kan. Door te knokken voor elke bal kwam de Vereniging steeds meer in de wedstrijd en bij de eerste kans was het meteen raak. Lemaréchal kwam met wat geluk alleen voor Lammens, zijn gekruiste schot was uitstekend geplaatst.

Niet veel later ging het van kwaad naar erger voor Antwerp.

Bataille ging op verschrikkelijke wijze de mist in op een lange bal van Daland. Denkey ging met het leer aan de haal en haalde na een sprint van 50 meter de trekker genadeloos over: 0-2 bij de rust.