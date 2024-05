Sam Van Rossom met basketbalpensioen: legende in Spanje, onderschat in België? "Op handen gedragen in Valencia"

ma 6 mei 2024 16:37

Nu Sam Van Rossom aan zijn allerlaatste weken als basketballer bezig is, overschouwt Sporza Daily graag de carrière van de intussen bijna 38-jarige spelverdeler. Basketbalcommentator Christophe Vandegoor en de Belgische basketbalcoach Pascal Meurs zingen de lof van Van Rossom, die zelf het laatste woord heeft in onze podcast.

Met een knappe erelijst en na een geweldige buitenlandse carrière zal Sam Van Rossom er over enkele weken een punt achter zetten. Wat vindt hij zelf eigenlijk zijn strafste prestatie op het basketbalveld? "Goh, dat is altijd moeilijk om eruit te halen", denkt Van Rossom na. "Ik zou misschien gaan voor de eerste EuroCup die ik gewonnen hebben met Valencia (in 2014, red). Toen we kampioen werden met Valencia heb ik de play-offs gemist met een blessure. Een domper, want daar wil je wel bij zijn." Jarenlang was Van Rossom de sterkhouder bij de Spaanse topclub Valencia, waar hij in 10 seizoenen uitgroeide tot een clubicoon. Pascal Meurs, professioneel basketbalcoach in Valencia, zag het in Spanje met eigen ogen aan. Hij roemt Van Rossom om zijn leiderschap.

Zijn manier van communiceren op het veld is echt indrukwekkend. Pascal Meurs

"Die is echt indrukwekkend", vertelt Meurs. "Voor onze jeugdspelers maakten we eens een video-analyse van alle manieren van communiceren van Sam Van Rossom. Zulke dingen zijn heel moeilijk om aan te leren aan jeugdspelers. Dat spreekt over zijn ervaring." Een indrukwekkende communicator op het veld. Wat nog? "Van Rossom is een slimme spelverdeler en voelt het spel aan", weet Christophe Vandegoor. "Zijn krachtige drive naar de ring, de manier waarop hij de bal beschermde, dat kon hij als de beste." "Tegelijkertijd was hij ook een spelverdeler die de bal niet te lang bijhield en zijn team liet draaien. Zien waar de vrije man staat, klaar voor het shot. En hij maakte ook zelf zijn punten. De combinatie van klasse en kunde maakten hem Europees niveau."

Het afscheid dat Sam Van Rossom gekregen heeft in Valencia: daar krijg je kippenvel van. Christophe Vandegoor

In België heeft Van Rossom misschien nooit écht de erkenning gekregen voor zijn prestaties. In Valencia eens te meer. "Hier merk je dat Sam een absolute legende is. Hij wordt hier heel sterk gerespecteerd. Hij hoort bij de grootste namen in het basketbal", zegt Pascal Meurs. "Zeker in Valencia wordt hij op handen gedragen. Hier gaat niemand een slecht woord over hem vertellen. Hij geniet respect in alle geledingen van de club. Dat heeft ook met Sam zelf te maken: een bereikbare en plezante gast." Vandegoor: "Het afscheid dat hij daar gekregen heeft, daar krijg je kippenvel van. Niemand zal daar nog met Van Rossom zijn nummer 9 spelen. Een niet-Spanjaard die daar 10 jaar woont en clubliefde heeft, dat is in Valencia heel veel waard. Vandaar dat hij tot de groten in de geschiedenis van Valencia hoort."

Ik denk dat Sam sowieso de beste Belgische speler van zijn generatie is. Pascal Meurs

Ook bij de nationale ploeg was Van Rossom jarenlang een sterkhouder: 121 keer trok hij het truitje van de Belgian Lions aan. "Zijn bijdrage aan de nationale ploeg is groot geweest", benadrukt Vandegoor. "Hij heeft 4 opeenvolgende EK's gespeeld met België, een hele rist aan spelers heeft hij mee begeleid en leiding gegeven. En ook al speelde hij in Spanje en heeft hij een niveau bereikt, toch is hij altijd trots geweest om voor de nationale ploeg te mogen spelen." Met de Belgian Lions zat er evenwel geen prijs in. "Ik denk dat Sam sowieso de beste Belgische speler van zijn generatie is. Bij de Lions heeft hij nooit naast een superster kunnen staan, zoals de Belgian Cats dat wel hebben met Emma Meesseman. Anders had er bij de Lions misschien ook wel iets moois ingezeten."

Ik heb mij al ingeschreven voor de marathon van Valencia in december. Sam Van Rossom