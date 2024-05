PSG-coach Luis Enrique in zijn beste Frans: "On va gagner (we zullen winnen)"

Luis Enrique: "On va gagner"

PSG moet dinsdagavond een goal ophalen in de terugwedstrijd van de halve finales tegen Borussia Dortmund. De heenmatch eindigde op 1-0.



Coach Luis Enrique voorspelt een "evenwichtige wedstrijd op hoog niveau". Zijn team moet scoren, maar hij wil niet blind aanvallen.



"We moeten ons 100% concentreren op de verdediging en de aanval. Als we pas in de 89e minuut scoren, is het zo. Dan gaat de wedstrijd voort."



"En als we een doelpunt slikken, is dat geen ramp. Dan moeten we kalm blijven."



Van een ding is Enrique zeker. "On va gagner! (We gaan winnen!)", verzekert hij. "Het is de enige Franse zin die ik ken, een waar ik van houd."