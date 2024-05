Julie Allemand verbreekt contract bij Lyon in exodus bij Franse topclub: "Bedankt voor 6 mooie jaren"

Julie Allemand trekt na 6 seizoenen de deur achter zich dicht bij de Franse topclub ASVEL Lyon. De spelverdeelster van de Belgian Cats heeft er zelf voor gekozen om andere oorden op te zoeken. Bij Lyon is een leegloop aan de gang na een wisselvallig seizoen.

Julie Allemand streek in de zomer van 2017 neer bij Lyon, de club waar voormalig NBA-ster Tony Parker de plak zwaait. In het zuiden van Frankrijk ontwikkelde zich - inclusief een uitstapje naar Montpellier - tot een van de beste point guards van Europa.

Met Lyon won Allemand 2 Franse titels (in 2019 en 2023) en de EroCup (2023). Al die jaren was ze er een van de onbetwiste sterkhouders van het team. Voorzitter en eigenaar Tony Parker stak zijn bewondering voor onze landgenote nooit onder stoelen of banken.

Maar dit seizoen liep het beduidend minder bij Lyon, dat op papier bulkte van het talent, maar waar de mayonaise nooit leek te pakken. Met een geblesseerde Allemand werd de ploeg onlangs ook kansloos uitgeschakeld in de 1e ronde van de Franse play-offs.