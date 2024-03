Julie Allemand is 3 à 4 maanden out met enkelblessure: "Olympische Spelen hangen af van revalidatie"

do 28 maart 2024 10:53

Slecht nieuws voor Julie Allemand en de Belgian Cats. De spelverdeelster liep in een wedstrijd met ASVEL Lyon een zware enkelblessure op. Ze moet onder het mes en is 3 à 4 maanden out. Haar WNBA-uitstap kan ze vergeten. "Of ze de Spelen haalt, hangt volledig af van de revalidatie", stelt Sven Van Camp van de nationale ploeg.

De rest van het seizoen zit erop voor Julie Allemand, bracht een communiqué van de Belgische bond vanochtend naar buiten.



In de Franse competitiewedstrijd tegen Saint-Amand raakte de enkel van de 27-jarige sterkhouder flink geblesseerd.



"In samenspraak met de medische staf van Lyon en die van de Belgian Cats zal ze op korte termijn een operatie ondergaan", luidt het. "Ze staat voor een revalidatie van 3 tot 4 maanden. Ze kan daarbij rekenen op de begeleiding van beide staven."



Het zit Allemand niet mee: begin februari sukkelde ze ook al met haar knie en miste ze de openingspartij van het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen.



Ze was er in de tweede partij tegen Senegal wel weer bij en droeg meer dan haar steentje bij in de zege én kwalificatie voor de Spelen.

We hebben het volledige vertrouwen in de medische omkadering én in de keiharde werkethiek die Allemand zo kenmerkt. Sven Van Camp, High Performance Manager Belgian Cats