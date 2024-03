Geen hapklare brokken voor de Belgian Cats: waarom de loting voor de Olympische Spelen niet van de poes is

wo 20 maart 2024 14:30

In hun jacht op een olympische medaille zullen de Belgian Cats deze zomer in eerste instantie moeten afrekenen met Duitsland, Japan en de VS. Een pittige poule, waarin 2 keer winnen mogelijk een must zal zijn om rekenwerk te vermijden richting kwartfinales.

Duitsland in opmars

Op papier is Duitsland (FIBA-19) de zwakste ploeg op de Olympische Spelen. De Duitsers zijn het enige team op de Spelen dat niet in de top 12 van de wereld staat. Maar vergis je niet: dit Duitsland is een taaie tegenstander en weegt zwaarder dan Puerto Rico (FIBA-11) of Nigeria (FIBA-12), die traditioneel veel punten sprokkelen op hun continentale kampioenschappen. Duitsland was met voorsprong de zwaarste tegenstander die België kon loten uit pot 4. In de kwalificaties voor het EK 2023 werden de Duitse vrouwen nog gewogen en te licht bevonden door de Belgian Cats. Duitsland speelde toen wel zonder de sterke Sabally-zussen, die er zonder ongelukken op de Spelen ook bij zullen zijn. Samen met andere sterkhouders Marie Gülich (Valencia) en Leonie Fiebich (Zaragoza) beschikt Duitsland over een ijzersterk kwartet. De Duitse vrouwen plaatsten zich voor Parijs 2024 door op het kwalificatietoernooi Servië (FIBA-10) en Brazilië (FIBA-8) te verslaan. De olympische kwalificatie is de bevestiging van de opwaartse curve waarin het team zich bevindt. Makkelijk wordt het dus niet voor de Cats, die tegen Duitsland ook al meteen aan het doelsaldo zullen moeten denken. Dat kan immers bepalend worden om als beste 3e door te stoten naar de kwartfinales. In dat opzicht zijn de landen die Puerto Rico of Nigeria lootten uit pot 4 in het voordeel. Die tegenstanders bieden een grotere kans op een ruime overwinning. Maar grote zege of niet: winnen is sowieso een must voor de Cats tegen Duitsland.

USA: niets moet, alles mag

Opdracht 2 voor de Belgian Cats is een duel met grootmacht Amerika. Op het recente kwalificatietoernooi (OKT) in Antwerpen strandden Emma Meesseman en co nog op een zucht van een stunt en dat zonder basisspeelsters Julie Allemand en Kyara Linskens. Hoopgevend dus, maar we moeten ook realistisch zijn. De voorbereiding van Team USA het OKT was ultrakort en de speelsters hadden geen matchritme, omdat het WNBA-seizoen nog niet begonnen is. Ook de jetlag zal de Amerikanen wellicht nog parten gespeeld hebben. Bovendien kan de VS op de Spelen de kern nog verder stofferen met WNBA-sterren als A'ja Wilson en Chelsea Gray, twee klasbakken die nog ontbraken in Antwerpen. De VS verslaan zou een mirakel zijn, ook omdat de Amerikaanse vrouwen na Antwerpen wel gewaarschuwd zijn. In principe zal dit Team USA zijn 3 groepsmatchen dan ook winnen, maar ook hier speelt het doelsaldo een rol. De marge zo klein mogelijk houden, is de boodschap. Belangrijk voordeel van een groep met de Amerikanen: een confrontatie met de VS in de kwartfinales is uitgesloten, want teams uit dezelfde poule worden bij die loting gescheiden.

Openstaande rekening met Japan

De 3e wedstrijd zal normaal gezien alles bepalen en daarin nemen de Belgian Cats het op tegen Japan, de nummer 9 van de wereld. Met de Japanse dames hebben de Cats nog een eitje te pellen, na de dramatische ontknoping in de kwartfinales van de vorige Olympische Spelen. Japan won toen in Tokio met één puntje verschil, een nederlaag die nog lang nazinderde in het Belgische kamp. Ongetwijfeld zullen de Belgian Cats erop gebrand zijn om die rekening deze zomer te vereffenen. Makkelijk wordt dat evenwel niet. Hoewel succescoach Tom Hovasse het Japanse vrouwenteam inruilde voor de mannen zijn de wapens van Japan hetzelfde gebleven: snel basketbal, enorm veel beweging en een secuur afstandsshot. Op het OKT in Hongarije plaatste Japan zich vorige maand als groepswinnaar voor Parijs 2024. Japan verloor daar wel verrassend van Hongarije, maar imponeerde ook met een zege tegen vice-Europees kampioen Spanje en winst in de beslissende match tegen Canada. Met hun atypische basketbal blijven de Japanse vrouwen dus een ploeg die elke tegenstander pijn kan doen. Drijvend op revanchegevoelens zullen de Cats in deze match de poort naar de kwartfinales moeten open beuken. Met (hopelijk) winst tegen Duitsland en een zege tegen Japan is België altijd geplaatst voor de kwartfinales en hoeft er niet gerekend te worden met het doelsaldo.

De Belgische ontgoocheling na het verlies tegen Japan zit in het collectieve geheugen gegrift.

"Thuisvoordeel in Rijsel"