EK judo - Duyck, Willems en Carrao sneuvelen in tweede ronde: "Stiekem van medaille gedroomd"

Ook de tweede dag van het EK judo in Zagreb heeft geen Belgische medailles opgeleverd. Zowel Jarne Duyck (-81 kg), Gabriella Willems (-70 kg) als Alessia Carrao (-63kg) geraakten niet voorbij hun tegenstander in de tweede ronde.

Gabriella Willems (IJF-31) kwam voor het eerst in maanden opnieuw in competitie na een lange knieblessure. In aanloop naar dit EK had de Waalse nog maar weinig intensief kunnen trainen. Het was dus afwachten hoe ze zich voelde op de mat in Zagreb.

In haar eerste ronde moest ze meteen aan de bak tegen de nummer 11 op de wereldranking, de Russin Madina Taimazovo. "Ik was nog gespannen, zelfs wat bang om me pijn te doen", vertelde Willems.



Dat uitte zich in een voorzichtig begin van de wedstrijd. Na twee bestraffingen voelde onze landgenote dat ze een versnelling hoger moest schakelen. Ze viel zelf meer aan en counterde haar Russische tegenstander op het perfecte moment. Een mooie ippon en een plaats in de tweede ronde waren daar het resultaat van.