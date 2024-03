Antonia Delaere ziet stevige uitdaging voor Belgian Cats op Spelen: "De pittigste groep van allemaal"

Een stevige portie topbasketbal staat de Belgian Cats te wachten in de groepsfase van de Olympische Spelen. Met de Verenigde Staten, Japan en Duitsland wordt geen enkele wedstrijd een opwarmer in Parijs. "Het wordt belangrijk om het verschil zo minimaal te houden tegen Team USA", geeft Antonia Delaere haar kijk op de loting.

"Op het kwalificatietoernooi was het nipt, maar voor de Amerikanen was het off-season, dus ze hadden geen ritme. Ze gaan ons ook niet meer onderschatten. Maar we mogen altijd dromen, waarom niet? Al zal de focus toch vooral op de andere matchen liggen."

"De meeste mensen gaan Duitsland niet goed kennen en het als zwak bestempelen, maar dat is totaal niet het geval. Het is echt wel een stevige ploeg."

"Het is de pittigste groep van allemaal", windt Antonia Delaere er geen doekjes om.

We kunnen verleden tegen Japan gebruiken als motivatie.

Ten slotte treffen de Belgen met Japan een tegenstander met voorgeschiedenis.

"We kennen ze heel goed en willen ook revanche nemen", lacht de forward.

"De helft van de ploeg heeft de buzzer beater in Tokio meegemaakt en wil het niet meer meemaken. Het is een atypische vorm van basketbal die ons ook wel ligt."

"Japan is niet meer op het niveau van de vorige Olympische Spelen. Het leeft minder in de groep, omdat er nieuwe meisjes zijn. Maar we kunnen het gebruiken als motivatie om er vol voor te gaan."

Waar ligt de lat dan voor de Cats? "Ons kwalificeren voor de kwartfinales is ons eerste doel. Daarin kunnen we tegen alle mogelijke landen wel winnen. Tweede worden zal ons daar al voor een groot deel kunnen helpen."

Daarvoor rekent Delaere op de steun van de Belgische fans in Rijsel. "Dat thuisgevoel, wat we al meemaakten in Antwerpen, kan ons echt boven onszelf doen uitstijgen."

En dan is misschien geen plafond meer in Parijs, ondanks een zware loting.