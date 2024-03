Belgian Cats nemen het op tegen topfavoriet Verenigde Staten, Duitsland en Japan in groepsfase van Spelen

Voor de loting zijn de 12 gekwalificeerde landen onderverdeeld in 4 potten, op basis van de FIBA-ranking. België zit in pot 2.



Bij de loting worden 3 poules met telkens 4 landen gevormd. In elke groep moet minstens 1 Europees land zitten, met een maximum van 2 Europese landen per poule. Een poule met pakweg de VS, België, Frankrijk en Duitsland is dus onmogelijk.



Voor de andere continenten geldt een restrictie van maximaal één land per groep. Dat betekent bijvoorbeeld dat China en Japan elkaar niet kunnen treffen in de poulefase.



De Verenigde Staten (pot 1) en gastland Frankrijk (pot 3) kunnen niet geloot worden in groep A, maar worden sowieso ingedeeld in groep B of C.



Op de Olympische Spelen gaat de top 2 van elke groep door naar de kwartfinales, samen met de beste twee nummers 3.