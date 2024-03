Wanneer komen de Belgian Cats in actie op de Olympische Spelen? En zijn er nog tickets?

De Belgian Cats kennen sinds gisteravond hun tegenstanders in de groepsfase van de Olympische Spelen. Wanneer komen de Belgische vrouwen precies in actie? En zijn er nog tickets te koop? Wij zetten het voor jou op een rijtje.

Wij proberen het voor jou op een rijtje te zetten, maar let wel: dit is een denkoefening en absoluut geen zekerheid. Het schema van de wedstrijden is een bijzonder complexe puzzel om te leggen en kan onder druk van de rechtenhouders nog wijzigen.

Die groepsfase wordt overigens afgewerkt in het voetbalstadion van Rijsel en niet in Parijs. Goed nieuws dus voor de supporters, want een stuk dichter bij de Belgische grens.

De eerste opdracht voor de Belgian Cats is op maandag 29 juli. Die dag staan er 4 wedstrijden in het vrouwentoernooi op het programma:

Diezelfde redenering geldt waarschijnlijk ook voor de match van Team USA tegen Japan. De invloed van de Amerikaanse markt is groot en dus lijkt een match van de VS in de ochtend - wanneer het nog nacht is in Amerika - weinig waarschijnlijk.

Enkele dagen later, op donderdag 1 augustus, spelen de Belgian Cats hun topmatch tegen titelverdediger VS. Die dag staan er opnieuw 4 wedstrijden bij de vrouwen op het programma, met dezelfde 8 landen als op 29 juli:

Commercieel gezien is Japan-Duitsland wellicht de minst interessante wedstrijd. We durven te denken dat die ingepland wordt in de ochtendsessie, ook omdat dit voor de Japanse markt het aantrekkelijkst is.

Voor Australië is een match in de avond niet interessant, omdat het dan nacht is down-under. Voor de Canadezen is een match op het Franse middaguur nog haalbaar, dan is het ochtend in Canada.

Blijven over voor de avondwedstrijden: België-Verenigde Staten en Frankrijk-Nigeria. De match van de Belgian Cats is hét topduel, maar Frankrijk is het gastland.

Een moeilijke afweging dus, waarin veel partijen hun zeg zullen hebben. Onze tip: koop voor beide avondwedstrijden een ticket. Dat kan vanaf 100 euro en lijkt ons een berekende gok om te nemen voor 2 mooie affiches.