Vanavond is de eerste dag met finales op het EK turnen in Rimini. De mannen bijten de spits af met de toestelfinales op de vloer, het paard met bogen en de ringen. Er doen jammer genoeg geen Belgen mee. Kijk van 18 uur tot 20 uur naar onze livestream of VRT Canvas. Inge Van Meensel en ex-turner Dennis Goossens geven commentaar.