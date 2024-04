Coach Nina Derwael: "In januari kon ze slechts kort handstand doen, ze heeft een ongelooflijke weg afgelegd"

En de brug? "We zien wel", tempert ook Koch de verwachtingen aan dat toestel. "Met de andere gymnasten houden we ons niet bezig. We moeten proberen de eigen foutjes te minimaliseren en dan hopen dat de concurrentie wel steekjes laat vallen."

En nu dus het EK. "Ik ben onder de indruk van haar vooruitgang", zegt Koch. "Ze heeft een ongelooflijke weg afgelegd. Voor het EK hebben we nu de moeilijkheidsgraad van haar balkoefening nog verhoogd. We zullen zien."

Dat Nina Derwael er begin mei bij zal zijn op het EK is een half mirakel. In september werd ze nog geopereerd aan haar schouder. Ulla Koch typeert de lange weg die Derwael op korte tijd afgelegd heeft. "In januari kon ze slechts kort een handstand doen. In februari een flikflak", vertelt de Duitse coach.

Ook richting Parijs houdt Koch de druk af. "Het belangrijkste is om erbij te zijn en dat Nina kan tonen dat ze weer terug is. We zullen wel zien wat er kan in Parijs. We moeten niet te snel willen gaan. Parijs is een stap richting de volgende Olympische Spelen."

"Nina is onze leider en we helpen haar. Ze doet geen gekke dingen. Ze weet wat er nodig is. Ik heb heel veel vertrouwen in haar dat ze een goeie job zal doen, ook op het EK. Ze is heel gemotiveerd."

Voorlopig is Derwael wel de enige Belgische gymnaste op de Spelen. "We hopen dat iemand anders zich op het EK nog zal kunnen kwalificeren. En Erika Pinxten is 1e op de reservelijst. Het zou mooi zijn als zij kan deelnemen, maar we wensen ook niemand een blessure toe."