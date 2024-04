Nina Derwael predikt realisme 100 dagen voor de Spelen: "Parijs is surplus, desnoods is er nog altijd LA"

De Belgen trekken eind april, begin mei met een uitgebreide selectie naar het EK turnen in Rimini (Ita). De blikvanger in die EK-selectie is toch weer Nina Derwael, die in Italië normaal gezien zowel de brug als de balk zal doen. En dat doet ze zonder grote ambities, na een moeilijk jaar. "Het is vooral kijken waar ik sta richting Parijs", vertelt Derwael, op exact 100 dagen voor de start van de Olympische Spelen.

"Voorlopig is mijn brugoefening nog niet volledig, maar ik heb nog 2 weken", glimlacht ze. "Als ze erdoor komt, zal het zeker niet met de uitvoering zijn die ik van mezelf gewend ben. Dus ik ga op dit moment geen grote uitspraken doen, ook omdat iedereen in dit olympische jaar in topvorm zal zijn."

Zes jaar geleden is het dat Nina Derwael nog eens in actie kwam op het EK turnen. In Rimini zal de focus vooral liggen op de balk. "Op balk heb ik me nog nooit zo goed voorbereid als voor dit EK. En op de brug was ik nog nooit zo slecht voorbereid. You win some, you lose some", lacht Derwael.

"Het is wel een supertof gevoel dat ik weer aan de brug kan turnen. Dat had ik in september niet gedacht, laat staan dat ik wedstrijden zou turnen. En al zeker niet op dit EK in mei. Dat is wel heel positief. Het is kijken waar ik sta richting Parijs, al ben ik zeker nog niet op het niveau dat ik op de Spelen hoop te halen."

Voor de typerende Derwael-beweging komt het EK nog te vroeg. "Die zit zeker nog niet in mijn oefening. De impact op mijn schouder is redelijk heftig en we hebben nog niet de tijd gehad om die weer te integreren. Ik weet ook niet of dat bij de Spelen wel het geval zal zijn. Ik veronderstel het niet."

De focus van Derwael ligt op dit EK duidelijk op de balk. "Voor mezelf zal ik de druk op de brug nooit helemaal kunnen wegnemen, maar voor dit EK leg ik mezelf vooral druk op aan de balk. Dat is nieuw voor mij en het heeft me ook wel iets bijgebracht om die druk ook eens te verleggen naar andere toestellen."