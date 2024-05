Kersvers wereldkampioen Kyren Wilson overmand door emoties na WK-finale: "Dit is een droom"

di 7 mei 2024 09:01

Voor het eerst in zijn carrière heeft de Engelsman Kyren Wilson zich gisteravond tot wereldkampioen snooker gekroond. Na winst in de finale tegen de Welshman Jak Jones liet Wilson zijn tranen de vrije loop. "Ik had nog zo gezegd dat ik niet meer ging huilen, maar ik kan het niet helpen", snikte Wilson.

Nog voor de laatste ballen gespeeld waren in de WK-finale stroomden de ogen van Kyren Wilson al veel. Eenmaal duidelijk was dat de Engelsman de zege beet had, kreeg hij de tranen in de ogen. "Ik zie al niks meer", grinnikte hij tegen de ref en zijn tegenstander, Jak Jones. Die tranen liet hij vervolgens de vrije loop eenmaal de match helemaal beslist was. "Een van de ergste dingen op YouTube is een filmpje van mij terwijl ik huil op de Masters. Dit gaat nog veel erger worden. Ik had nog zo gezegd dat ik niet meer ging huilen, maar ik kan het niet helpen", stamelde de wereldkampioen. "Dit betekent zoveel voor mijn hele familie. Mijn ouders hebben hun hele leven opgeofferd zodat ik hier zou kunnen staan. Sinds mijn 6e is het een rollercoaster geweest. Dit is een droom die in vervulling gaat."

Een van de ergste dingen op YouTube is een filmpje van mij terwijl ik huil op de Masters. Dit gaat nog veel erger worden. Kyren Wilson

Wilson vierde zijn wereldtitel met zijn twee zoontjes. Het waren emotioneel beladen knuffels, want zijn zoon Bailey was een poos ziek en werd ook geopereerd na een ongeluk op school. Bij Wilsons vrouw Sophie werd epilepsie vastgesteld nadat ze een beroerte gekregen had. Die familiale zorgen probeerde hij aan de snookertafel te vergeten met de hulp van hypnose. "Om mijn emmertje met stress leeg te maken en vrijer te kunnen snookeren", vertelde Wilson daar eerder al over. En dat heeft hem dit WK duidelijk geholpen. "Ik heb alles gegeven. Het was zaak om gefocust te blijven. Jak heeft het me heel moeilijk gemaakt, maar ik heb stand gehouden. Voor hem was het zijn eerste WK-finale. Ik denk dat hij hier zeker nog een keertje terug zal staan."

Het idool van mijn oudste zoon is Cristiano Ronaldo. Hopelijk ben ik nu over Ronaldo gesprongen. Kyren Wilson

Wilson had die finale-ervaring al wel: in 2020 kreeg hij snookerles van grootmeester Ronnie O'Sullivan, die met 18-8 zijn dominante zelve was in de WK-finale. Maar nu heeft de 32-jarige Engelsman de smaak te pakken. "Ik geloof dat ik een meervoudige wereldkampioen kan zijn. Ik zou ontgoocheld zijn mocht het bij één wereldtitel blijven", klinkt het ambitieus. "Ik denk dat die eerste wereldtitel de moeilijkste is. Dat heb ik nu al achter de rug. Dit kan niemand me meer afpakken." Met zijn eerste wereldtitel hoopt Wilson nu ook om eindelijk ook de nummer 1 in zijn eigen huis te zijn. "Het idool van mijn oudste zoon is Cristiano Ronaldo. Hopelijk ben ik nu over Ronaldo gesprongen", lacht hij.