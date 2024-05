Sprint Merlier naar zijn tweede zege? Amuseert Pogacar zich nog eens? Volg rit 4 in de Giro vanmiddag live

Mini Sanremo

Op dag 4 van de Giro is het rijk weer aan de sprinters. Na 190 km langs de Ligurische Kust kunnen ze bikkelen om de zege in Andora.



De route naar de Italiaanse badplaats is niet vlak. Halfweg de etappe beklimt het peloton de Colle del Melogno, 1.000 meter boven de zeespiegel.



Na de col van 3e categorie krijgen de sprinters voldoende tijd om te recupereren in een lange afdaling.



De enige uitdaging ligt daarna op de Capo Mele, een van de heuvels uit Milaan-Sanremo, op 3 kilometer van de streep. Laat Tadej Pogacar zich nog eens zien?



Tim Merlier is alvast gewaarschuwd. Hij mikt vandaag op een nieuwe sprintzege. Gisteren troefde hij thuisrijder Jonathan Milan en de Eritreeër Biniam Girmay af.