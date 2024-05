Uitbundige Jonathan Milan wint opnieuw op 7 mei: "Moet ploeg danken voor het geloof in mij"

Vorig jaar schoot hij al op dag 2 raak, dit jaar moest hij wachten tot de 4e etappe voor hij zijn innerlijke stier kon laten brullen: Jonathan Milan (23) heeft zijn zege te pakken in de Giro. Nota bene na een finale die gekruid werd door de Italiaanse achtervolgingsploeg op de piste.

Op 7 mei 2023 opende Jonathan Milan zijn erelijst in de Giro, exact een jaar later staat er een tweede vinkje.

"Dit geeft me zoveel emoties", glunderde de Italiaan, een bonk van 1,93 meter. "We zeiden het al bij de start van deze Giro: we hadden één doel, ritwinst."

"Vandaag hebben mijn ploegmaats het geweldig gedaan. Het geeft me zo'n goed gevoel dat ik hier kan winnen."

"Ik moet iedereen bedanken", aldus de kopman van Lidl - Trek. "Ze geloven in mij en in mijn kansen."

Ook zijn ouders mochten niet ontbreken in zijn dankwoord. "Ze zijn hier vandaag aanwezig. Dit is fantastisch!"

De finale was nochtans niet van de poes door een aanval van Filippo Ganna op de Capo Mele. Ganna is met Milan een van de schakels in de Italiaanse achtervolgingsploeg.

"Ja", lachte Milan. "Hij ging voluit en we konden hem grijpen kort na de vod. In zekere zin heeft hij ons ook geholpen."

Waarna nóg een lid van het Italiaanse kwartet, Simone Consonni, de lead-out van Milan voor zijn rekening nam. "Hij deed het geweldig!"