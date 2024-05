Geen twee op twee voor Tim Merlier, die blij is dat hij hectiek overleefde: "Kwamen een paar keer goed weg"

Gisteren stond er geen maat op Tim Merlier, vandaag perste Jonathan Milan zijn wraak uit de benen. Uiteraard baalt een rassprinter als Merlier dan. Al is de snelle man van Soudal-Quick Step ook blij dat hij zonder kleerscheuren over de streep reed. "Er gebeurde heel veel", lacht Merlier bij Renaat Schotte.

"Ze raakten elkaar een beetje kwijt in de hectiek. Door de val in de afdaling en door de aanval van Ganna in het slot", is de analyse van ploegleider Iljo Keisse over de sprint van zijn poulain.

"Tim moest van te ver aanzetten en viel stil in de laatste 50 meter. Logisch ook."

Een verhaal dat Tim Merlier zelf beaamt. "Er gebeurde heel veel", lacht de snelle man van Soudal - Quick Step. "We kwamen een paar keer goed weg bij valpartijen vlak voor onze neus."

"Ook in het slot stonden er ook enorm veel obstakels langs de weg."