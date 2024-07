Laat Remco Evenepoel zijn tijdrit "een beetje" schieten? "Geef niet toe aan wat je nu al hebt"

Na zijn debuut in de Tour de France weet Remco Evenepoel wat zijn werkpunten zijn. Het stelt de beste jongere voor een moeilijke evenwichtsoefening: hoe verbeter je jouw zwakkere punten zonder verlies te incasseren bij je sterke punten? Evenepoel en assistent-bondscoach Serge Pauwels schatten in.

Na een slopende Tour de France nam Remco Evenepoel zondagavond in Nice net als de andere podiumbezetters nog zijn tijd om de vragen van de internationale media tijdens de traditionele persconferentie te beantwoorden.

De nummer 3 herhaalde nog eens hoe "zijn waarden in deze Tour hoger waren dan bij zijn eindzege in de Vuelta (2022)". "Dat betekent dat het niveau hier hoger is. Elk jaar gaat het ook sneller."

"Misschien zegt deze Tour meer over mijn toekomst als klassementsman dan de Vuelta van 2 jaar geleden", legde hij in het Engels uit. "Dit was allemaal nieuw voor mij. Ik schat deze Tour wellicht hoger in dan mijn eindzege in de Ronde van Spanje."



Evenepoel werd 3e, maar het gat op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard is aanzienlijk. Ook de buitenlandse pers vroeg aan de beste jongere hoe hij die kloof zou kunnen overbruggen.

Evenepoel: "Ik word 3e in mijn eerste Tour. Dat toont aan dat de basis er is om misschien ooit de Tour te winnen. Maar het gat is inderdaad nog vrij groot."