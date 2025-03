Openhartige Emma Raducanu over stalker in Dubai: "Na de wedstrijd ben ik volledig gebroken"

wo 5 maart 2025 17:57

Toen Emma Raducanu twee weken geleden een stalker zag opduiken op het WTA-toernooi van Dubai, barstte de voormalige winnares van de US Open in tranen uit. Nu vertelt de Britse tennisster voor het eerst haar verhaal: "Door mijn tranen kon ik de bal niet meer zien."

Even terug naar het WTA-toernooi in Dubai, twee weken geleden. Daar nam Emma Raducanu het in de tweede ronde op tegen de Tsjechische Karolína Muchova. Bij 0-2 achter in de tweede set, verstopte ze zich echter plots al huilend achter de stoel van de umpire.



Daar identificeerde ze een man op de tribunes als stalker, nadat hij eerder ook al aan haar hotel en op verschillende andere toernooien was verschenen. Volgens een statement van de Women's Tennis Association was hij 'gefixeerd' op de 22-jarige Britse.



De man werd daarop onmiddellijk van de tribune verwijderd en kreeg een verbod om toekomstige WTA-toernooien te bezoeken. De politie legde hem ook een contactverbod op.

Emotioneel lastige periode

In aanloop naar het toernooi van Indian Wells in Californië, gaf Raducanu woensdag voor het eerst haar versie van de feiten. "Ik was duidelijk radeloos", zegt ze.



"Ik zag hem tijdens het eerste spelletje van de wedstrijd en wist niet of ik zou kunnen verder spelen. Door mijn tranen kon ik de bal niet meer zien."



"Het was een heel emotionele periode. Na de wedstrijd ben ik volledig gebroken", vertelt de 22-jarige Britse. "Het was enorm vermoeiend, omdat het ook meerdere weken aan de gang was."

Er is nu altijd iemand bij mij. Emma Raducanu