Pittige start van de Tour de France in 2026: eerst ploegentijdrit in Barcelona, daarna heuvelrit

Er kan al meteen een slag geslagen (of geïncasseerd) worden, want de effectieve individuele tijden zullen meetellen voor het algemene klassement. De tijd van de eerste renner van elke ploeg telt voor het dagklassement.

Sterker nog: het is voor het eerst in de meer dan 110-jarige geschiedenis dat de Tour begint met een ploegentijdrit.

Het is voor het eerst sinds de Tour van 2019 dat er een ploegentijdrit in de Ronde van Frankrijk zit. Toen was Jumbo-Visma de snelste in de straten van Brussel.

Het parcours van de Tour de France van dit jaar leerden we vier maanden geleden al kennen, met onder meer een start in Rijsel. Maar de organisatoren zijn nu ook al plannen aan het smeden voor 2026.

Een dag na de ploegentijdrit blijft de Tour nog wat hangen in Barcelona, met opnieuw een finish in het olympisch stadion.



De start van rit 2 ligt in Tarragona en het venijn zit vooral in het tweede deel van de etappe, met 3 lussen door het centrum van de Catalaanse miljoenenstad waarbij telkens de klim naar Montjuïc (1600m aan 9,3%) en naar het stadion (600m aan 7%) overwonnen moeten worden.



Na het openingsweekend kunnen de verschillen tussen de favorieten zo al hoog oplopen. De sprinters komen er in ieder geval bekaaid vanaf. Zij moeten hopen dat het na het Barcelonese tweeluik iets vlakker wordt.