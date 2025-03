Dit waren de winnende ploegen in Sporza Wielermanager van de Omloop, Kuurne en Le Samyn

Geal cycling team 1 is de beste in de Omloop

Vooraf had Pascal D'hondt veel verwacht van Arnaud De Lie in de Omloop, maar met zijn team Geal cycling team 1 had hij geen punten van zijn kopman nodig om te winnen.

De top 4 in de uitslag (Soren Waerenskjold, Paul Magnier, Jasper Philipsen én Brent Van Moer) zetten hem op weg naar 287 punten en de eerste ritzege in Sporza Wielermanager.