Dorian Godon sprint iedereen uit het wiel voor ritzege in Tour des Alpes Maritimes, Christian Scaroni eindwinnaar

De Tour des Alpes-Maritimes reed zondag in een boog rond kuststad Nice en dus over bekende wegen voor het peloton. Ondanks de korte afstand van 131,8 kilometer werd het zo opnieuw een lastige rit.

Na veel aanvalswerk van Louis Barré, een Franse nieuwkomer bij Intermarché-Wanty, barstte de koers pas helemaal los op de slothelling naar aankomstplaats Vence.

De Colombiaanse uitdager Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) bestookte met een aanval tot twee keer toe de leiderspositie van Christian Scaroni, maar de Italiaan reageerde telkens gevat, ook Jarno Widar liet zich weer opmerken.

In de slotfase kwam een select peloton terug. In de sprint van dat peloton trok Godon met overmacht de ritzege naar zich toe, voor de Brit Joseph Blackmore (Israel-Premier Tech), de Italiaan Nicola Conci en de Fransman Clément Champoussin, twee ploegmaats van Scaroni. Voor de 28-jarige Godon, in 2023 winnaar van de Brabantse Pijl, was het de eerste seizoenszege.

In het eindklassement heeft de 27-jarige Scaroni 6 seconden voorsprong op Buitrago en zo boekte hij zijn derde zege op evenveel dagen tijd. Hij sprokkelt ook veel punten voor XDS Astana in de degradatiestrijd. De 19-jarige Jarno Widar (Lotto) finishte zondag in het eerste peloton en is in de eindstand de beste Belg op de zevende plaats, op 59 seconden.