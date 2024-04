Geen balkfinale voor Maellyse Brassart op Wereldbeker in Doha

Maellyse Brassart is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de balkfinale op de Wereldbekermanche turnen in Doha.

De 22-jarige Maellyse Brassart eindigde donderdag in de kwalificaties als 10e op 30 deelneemsters, met een score van 12,566 punten. Daarmee is ze tweede reserve voor de finale. De Algerijnse Kaylia Nemour (14,600 punten) was de beste in de kwalificaties van de balk.

Woensdag kon Brassart zich wel plaatsen voor de finale van de brug met ongelijke leggers. Ze werd 6e in de kwalificaties met een score van 13,266 punten.

De finale is vrijdag. Daarin moet ze de beste zijn van de atleten die zich nog niet geplaatst hebben voor de Olympische Spelen om zich ook te plaatsen voor Parijs.

Brassart moet ook hopen op enkele misstappen van concurrentes. Per toestel plaatsen de beste 2 turners over de 4 Wereldbekermanches (beste drie resultaten tellen) van de niet geplaatste landen zich voor Parijs.

Op het EK in Rimini (2-5 mei) is er ook nog een ticket voor de beste turnster van de ongeplaatste landen in de allroundcompetitie.

Nina Derwael, Luka Van den Keybus en Noah Kuavita dwongen eerder al kwalificatie voor de Spelen af. De Belgische mannen hebben ook nog een derde quotumplaats, die nog moet ingevuld worden.