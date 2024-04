Ze spiegelden zich aan Rode Duivels, maar turners grijpen naast EK-teamfinale: "We pieken ernaast"

wo 24 april 2024 21:05

Met 247 punten doorstoten naar de teamfinale van het EK en revanche nemen voor het WK. Dat was het grote doel van de Belgische turners in Rimini, maar op het paard en de rekstok liep het mis. "Het ging over een millimeter", sakkerde Noah Kuavita. De Belgen werden 14e (op 30 deelnemers), enkel de top 8 stoot door.

"Iedereen is fit, ook mentaal, om te presteren." Met veel zelfvertrouwen begonnen de Belgische mannen aan de kwalificaties van het EK turnen. Het doel: voor het eerst de teamfinale halen. Maar al na het eerste onderdeel, het paard met bogen, stonden de Belgen voor een aartsmoeilijke opdracht. Sterkhouder Maxime Gentges, die vorig jaar nog EK-zilver pakte, viel. De slechtste score telt niet mee, maar ook Luka Van den Keybus en Victor Martinez vielen van het paard. "Teleurgesteld en wat boos", omschreef Glen Cuyle, die vanaf de zijlijn toekeek, zijn gevoel. Snel de ontgoocheling doorslikken, was dan ook de boodschap. Kapitein Van den Keybus riep het Belgische team samen. "Als een iemand valt, valt het hele team", verklaarde hij. "We moesten als team resetten." Met succes. Glen Cuyle haalde "motivatie uit de teleurstelling" en turnde een heel sterke oefening in de ringen. Met 14.500 maakte hij kans op een individuele finale, maar Cuyle eindigde net niet in de top 8.

Ook de brug en sprong leverden geen problemen op voor de Belgen. Zou het nog kunnen? Met de rekstok moest het sterkste nummer van Noah Kuavita nog komen. Maar ook daar werd het "een domper" voor de Belgen. Kuavita, vorig jaar nog in de finale, viel twee keer. "Het is dramatisch", stelde Van den Keybus. "Noah heeft het potentieel om wereldkampioen te worden, maar laat het hier wat liggen." Kuavita was dan ook "erg teleurgesteld". "Het is jammer dat het niet lukt als het moet, maar het kan altijd misgaan in het turnen", zei hij. "Ik had me goed voorbereid en ik had zelfvertrouwen, maar op een van de makkelijkere onderdelen van mijn oefening loopt het mis. Op training was dat nog nooit gebeurd. Het gaat over een millimeter." Op de vloeroefening probeerden de Belgen de schade nog te beperken, maar met 241.529 bleven ze ver onder hun doel van 247 punten. Ook een kwalificatie voor de teamfinale verdampte.

Net niet, zoals de Rode Duivels

Op het WK grepen de Belgen met een 15e plek nog naast tickets voor de teamfinale én de Olympische Spelen. In Rimini aasden ze op revanche, maar die draaide uit op een teleurstellende 14e plaats. "We vergeleken ons met de Rode Duivels, de gouden generatie", verklapte Kuavita. "Die hadden ook het potentieel om een WK- of EK-finale te halen." Maar net als op het voetbalveld lukte het in de turnzaal niet. "We moeten nu terug naar de trainingszaal om het de volgende keer wel klaar te spelen." Van den Keybus komt tot dezelfde conclusie. "Zonder piekmoment kan je niet verder. We wilden het nu ook doen, maar we pieken ernaast."

Dit was voor mij een mentale leerschool richting de Spelen. Noah Kuavita

Kuavita en Van den Keybus hebben een olympisch ticket op zak en kunnen zich nu focussen op Parijs. "Dit was voor mij een mentale leerschool richting de Spelen", stelde Kuavita. "Ik ga de goede zaken, zoals mijn voorbereiding en mijn gameplan, meenemen. Die millimeter laat ik hier achter." "Een olympische finale? Daar droom ik van en werk ik ook naartoe. Het is al ongelofelijk dat iemand uit België daarvan kan dromen." Dromen doet ook de 21-jarige Glen Cuyle, die met zijn sterke ringoefening misschien ook aanspraak kan maken op het 3e olympische ticket dat België nog mag uitdelen. "Ik had veel stress, maar de oefening is goed gelukt", zei hij. "Dit was mijn beste oefening ooit." "De Spelen? Ik ben heel gemotiveerd. Vroeger kon ik niet met de stress omgaan, nu kan ik het omzetten in zelfzekerheid. Ik kan zelfs genieten van een oefening."

Inge Van Meensel: "Zo hard balen, want ze hebben zo veel potentieel"

"Ik ben er nog altijd niet goed van", opent turncommentator Inge Van Meensel in Rimini. "Ik ben naar de training geweest en het zag er zo goed uit." Was het een nadeel om te beginnen op het paard? "Eigenlijk ligt het nergens goed. Het is zoals de balk bij de vrouwen: prachtig als het goed gaat, maar zo vreselijk als het slecht gaat." Na het paard staken de Belgen even de koppen bij elkaar. "Ze gunnen elkaar alles, het is echt een sterk team", aldus Van Meensel. "Op de ringen gaat het dan heel goed." Maar op de rekstok loopt het alweer mis. "Noah Kuavita kwam in actie nadat er al twee Belgen waren gevallen. Speelde dat mee? Het is gewoon doodzone. Hij heeft zo waanzinnig veel potentieel, maar het is al al te vaak niet gelukt." "Voor Parijs is dit geen goede ervaring. Dit is zo hard balen voor het team, want iedereen ziet en weet dat ze het kunnen."