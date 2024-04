"Nina Derwael haalt twee olympische finales, maar ze is niet langer de norm"

wo 17 april 2024 16:56

Drie jaar geleden pakten Nina Derwael, Nafi Thiam en de Red Lions allemaal olympisch goud in Tokio. Hoe staan ze er nu voor, 100 dagen voor de start van de Olympische Spelen in Parijs? Onze specialisten wikken en wegen hun kansen in de podcast Sporza Daily.

"Er moet nog heel veel gebeuren voor Nina Derwael"

Nina Derwael schitterde in Tokio in de turnhal. Drie jaar later raakt ze net op tijd klaar voor de Olympische Spelen van Parijs. Een schouderblessure heeft haar lang aan de kant gehouden. "Ze is echt aan het opbouwen", vertelt Inge Van Meensel in Sporza Daily. "Er moet nog heel veel gebeuren om haar in de best mogelijk vorm op de Olympische Spelen te krijgen." "Het EK wordt alvast een supergoede test, zeker aan de brug met ongelijke leggers, haar specialiteit." "Daar ben ik zeer benieuwd naar, omdat ze maar 3 weken geleden weer aan die brug turnt."

Nina Derwael pronkt met goud in het olympisch dorp van Tokio.

"Kaylia Nemour is nu de favoriete"

Door de verstoorde voorbereiding maakt Nina Derwael (24) geen hoofddoel van de Olympische Spelen in Parijs. Ze heeft het al over Los Angeles 2028. Inge Van Meensel: "Ze ziet Parijs als een ongelooflijke overwinning op zichzelf. Dat ze die Spelen haalt, is al een overwinning op zich. Veel mensen hebben gedacht dat het over en uit was, maar ze heeft alle kansen om een heel mooi resultaat neer te zetten in Parijs." In Tokio was Derwael de topfavoriete op de brug met ongelijke leggers. "Zij was toen de dominante figuur aan de brug. Ze was onklopbaar", legt Van Meensel uit.

"Nu is de situatie helemaal anders. Derwael is niet langer de norm, omdat de concurrentie niet heeft stilgezeten tijdens haar blessurelast. "Het gevaar in Parijs komt uit China, de Verenigde Staten en vooral uit Algerije. Kaylia Nemour is de absolute favoriete voor olympisch goud."

De Algerijnse gymnaste Kaylia Nemour heeft de rol van Nina Derwael overgenomen aan de brug met ongelijke leggers.

"Balk kan de druk weghouden van de brug"

Nina Derwael heeft twee opties in Parijs, want ze zal zowel haar brug met ongelijke leggers als de balk trotseren komende zomer. Inge Van Meensel: "De balk heeft een ticket voor de Olympische Spelen opgeleverd. Daardoor kan ze de druk verdelen over twee toestellen." "Misschien wordt het de strategie om de druk weg te houden van haar brug. Dat kan in haar voordeel uitdraaien", denkt onze specialiste. Met toch een olympische medaille als beloning? "Elke sportfan gunt het haar", antwoordt Inge Van Meensel. "Ik voorspel dat Nina Derwael twee finales haalt in Parijs: op de balk en de brug met ongelijke leggers. En als ze die haalt, is er veel mogelijk." "Met haar talent, haar mentale kracht en haar grote wil, kan veel. Maar ze heeft het deze keer niet volledig in eigen handen, omdat de concurrentie zo sterk geworden is."

Nina Derwael en haar tweede liefde: de balk.

