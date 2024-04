Jij wil de Olympische Spelen in Parijs bijwonen? Goed nieuws, er zijn nog tickets en je kan 's avonds laat nog naar huis

wo 17 april 2024 09:08

Over 100 dagen gaan de Olympische Spelen in Parijs van start. Team Belgium hoopt met 150 à 160 atleten nog beter te doen dan in Tokio. Voor wie de atleten wil aanvuren: er komen weer tickets op de markt!

Na de Olympische Zomerspelen zonder publiek in Tokio moet Parijs een sportfeest worden met veel publiek. Het grootste deel van de tickets is de deur uit, ze zijn voor een groot deel verkocht aan Franse toeschouwers.

Vandaag komen er 250.000 extra tickets op de markt. De prijzen variëren van 24 euro tot 2.700 euro (voor de openingsceremonie) en zijn te koop via de officiële kanalen. "Dat is heel fijn. Wij dachten dat sommige sporten uitverkocht waren, maar nu boren ze toch een geheime voorraad aan", lacht Cedric Van Branteghem, voormalig olympisch atleet en nu CEO van Team Belgium. De fans uit ons land zullen goed vertegenwoordigd zijn op de Olympische Spelen. Van Branteghem: "Enkele maanden geleden hebben we 135.000 Belgische tickets verkocht. Daarmee staan we in de top 10. En dat zal alleen maar aandikken, aangezien Parijs om de hoek ligt."

Enkele tickettips? Op 29 juli zijn er nog zitjes vrij voor de heruitgave van de basketbalfinale bij de vrouwen tussen de VS en Japan in Rijsel. Zij spelen in de groep van België. Afhankelijk van de plaats betaal je 50 tot 200 euro voor een zitje.

Atletiekfans kunnen op 8 augustus nog de finales van de 200 meter (voor mannen) en de 400 meter horden (voor vrouwen) bijwonen. Als je er minstens 295 euro voor over hebt. In dezelfde prijscategorie kan je ook de Amerikaanse basketbalmannen aan het werk zien: op 31 juli tegen Soedan. Wie er tot slot op rekent dat de Belgian Cats zich voor de kwartfinales plaatsen, kan nog tickets kopen voor 250 euro per stuk.

Top 10 verkochte tickets Parijs 2024

voetbal atletiek basketbal rugby sevens volleybal handbal beachvolleybal hockey tennis waterpolo

Supporter voor Bashir Abdi en Koen Naert op Belgian Hill

Niet voor elke wedstrijd hoeft u te betalen. Het wegwielrennen, de triatlonwedstrijden of de marathon kunt u ook gratis bijwonen. Voor de marathon leggen Bashir Abdi en Koen Naert zelfs bussen in. Zij zetten koers naar kilometer 30, waar de wedstrijd echt begint voor de lopers. Voor de gelegenheid hebben Abdi en Naert het stukje van het heuvelachtige parcours omgedoopt tot "Belgian Hill". "Om de olympische sfeer op te snuiven en massaal voor ons te supporteren", legt Koen Naert uit.

Met de Eurostar om 23.45 uur

Parijs is niet ver. Je springt 's ochtends de trein op en 's avonds kan je weer huiswaarts. Speciaal voor de Olympische Spelen legt Eurostar een laatavondtrein in vanuit Parijs naar Brussel. Die vertrekt om 23.45 uur in de Franse hoofdstad.

De Eurostar rijdt ook 's avonds laat nog naar Brussel.

Lotto Belgium House in Parijs en Olympic Festival in Middelkerke