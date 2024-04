Voor je agenda: de belangrijkste afspraken van onze atleten op de Olympische Spelen in Parijs

wo 17 april 2024 15:00

Over 100 dagen gaan de Olympische Spelen in Parijs van start. Scoren de Belgen opnieuw 7 medailles of doen ze nog beter? Noteer deze afspraken alvast in je agenda.

Zaterdag 27 juli: tijdrit

Op dag 1 van de Olympische Spelen kunnen de Belgen meteen een medaille veroveren. Remco Evenepoel is kandidaat voor olympisch goud. En als Wout van Aert goed revalideert, kan Team Belgium meteen twee keer scoren.

Snelt Remco Evenepoel naar de eerste Belgische medaille?

Zondag 28 juli: turnen

Op dag 2 begint Nina Derwael aan haar missie. Zij opent het olympisch turntoernooi met de kwalificaties. 7 dagen later (op zondag 4 augustus) volgt de finale op de brug met ongelijke leggers, het toestel waar ze in Tokio goud pakte.

Nina Derwael in actie op de Olympische Spelen van Tokio.

Dinsdag 30 juli: judo en triatlon

Op dag 4 van Parijs 2024 hangt er een medaille in de lucht in de judohal. Na brons in Tokio aast Matthias Casse nu op het hoogste goed: olympisch goud. In en rond de Seine gaan de triatleten op zoek naar medailles. Lukt het Marten Van Riel om zijn olympische carrière af te sluiten op het podium? Bij succes belooft hij om naar huis te fietsen.

Matthias Casse met zijn bronzen medaille in Tokio.

Donderdag 1 augustus: basketbal

De Belgian Cats spelen hun topmatch tegen titelverdediger Verenigde Staten. Op het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen stuntten onze basketbalvrouwen bijna. Kunnen ze Team USA opnieuw het vuur aan de schenen leggen?

Belgian Cat Maxuelle Lisowa-Mbaka.

Vrijdag 2 augustus: paardensport

Drie jaar geleden sprong de Belgische jumpingploeg naar olympisch brons. Scoren onze ruiters opnieuw? Afspraak op het domein van het Kasteel van Versailles.

De jumpingruiters springen in de tuinen van het Kasteel van Versailles.

Zaterdag 3 augustus: wegrit

In het tweede weekend van de Olympische Spelen gaan we koersen. Drie jaar geleden snelde Wout van Aert naar olympisch zilver in Tokio. Kan hij nog iets harder in Parijs?

De top 3 in Tokio: Wout van Aert, Richard Carapaz en Tadej Pogacar.

Zondag 4 augustus: wegrit

Bij de vrouwen behoort Lotte Kopecky tot de favorieten in de wegrit. De wereldkampioene koerst in Parijs voor niets minder dan een allereerste olympische medaille, liefst een gouden exemplaar.

Komt u Lotte Kopecky aanvuren in Parijs?

Maandag 5 augustus: 3x3 basketbal

Week 2 begint met de ontknoping van het 3x3 basketbaltoernooi. In Tokio verrasten de 3x3 Belgian Lions vriend en vijand met een 4e plaats. Welk resultaat zetten ze deze keer neer op de Place de la Concorde in hartje Parijs?

Thibaut "Must See TV" Vervoort.

Dinsdag 6 augustus: zeilen

Bij haar olympisch debuut in Tokio zeilde Emma Plasschaert naar een van de chocolade medailles voor Team Belgium (lees: een 4e plaats). Op dinsdag 6 augustus gaat ze in Marseille voor net iets meer. Of veel meer.

De zeilers en zeilsters werken hun wedstrijd op de Middellandse Zee af.

Donderdag 8 augustus: hockey

Spelen de Red Lions voor de derde keer op een rij de olympische hockeyfinale? In Rio de Janeiro werd het zilver (tegen Argentinië), in Tokio wonnen ze het toernooi (na een bloedstollende finale tegen Australië). Wat toveren de Belgische hockeymannen deze keer uit hun hoed?

Goalie Vincent Vanasch en de Red Lions azen op een derde medaille op een rij.

Vrijdag 9 augustus: atletiek en taekwondo

Nafi Thiam heeft een afspraak met de atletiekgeschiedenis. De topatlete gaat voor een derde gouden medaille op de olympische zevenkamp. Op voorwaarde dat ze 100 procent fit geraakt na aanslepend blessureleed. Naast Thiam is het uitkijken naar olympisch debutante Sarah Chaari. De 18-jarige studente geneeskunde grossiert in taekwondomedailles. Doet ze er een bij op het allergrootste sportevenement?

Zevenkampsters Nafi Thiam en Noor Vidts.

Zaterdag 10 augustus: marathon

Bashir Abdi herstelt momenteel van een stressfactuur in het heiligbeen. Als hij zijn race tegen de klok tot een goed einde brengt, loopt hij in het slotweekend opnieuw voor een medaille op de marathon. Samen met Koen Naert legt Abdi alvast supportersbussen in vanuit Gent, om de Belgische lopers te komen aanmoedigen op "Belgian Hill".

Bashir Abdi op het podium in Japan, waar hij zichzelf naar olympisch brons sleepte.

Zondag 11 augustus: baanwielrennen

Lotte Kopecky koerst in Parijs niet alleen op de weg, ook op de piste aast ze op een eerste olympische medaille. Op de slotdag komt ze in actie in het omnium. Niet haar favoriete onderdeel, maar de wielerkampioene heeft al WK- en EK-medailles gepakt op de meerkamp van het baanwielrennen.