Statistiekenbureau voorspelt Belgische medaillekansen 100 dagen voor de Spelen: Van Aert out, Philipsen in

wo 17 april 2024 06:41

Nog exact 100 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs. Waar iedereen nu al naar uitkijkt: welke Belgische atleten zullen een medaille meenemen naar huis? Statistiekenbureau Gracenote maakt naar goede gewoonte een voorspelling en ziet de Belgen 11 medailles halen, al is er wel een grote korrel zout nodig.

de voorspelling van Gracenote 100 dagen voor de Spelen goud Remco Evenepoel wielrennen - tijdrit Lotte Kopecky wielrennen - wegrit Matthias Casse judo zilver Kopecky - De Clercq baanwielrennen - ploegkoers Pieter Devos jumping - individueel eventingploeg paardensport - team jumpingploeg paardensport - team Red Lions hockey - team Sarah Chaari taekwondo brons Jasper Philipsen wielrennen - wegrit Nafi Thiam atletiek - zevenkamp

Statistiekenbureau Gracenote houdt de sportwereld om de zoveel tijd zoet met voorspellingen over de medaillespiegel. Exact 100 dagen voor de openingsceremonie in Parijs is er een nieuwe update. En die ziet er rooskleurig uit, ook al moet er ook nuance zijn.

Brons voor Nafi Thiam

Gracenote voorspelt Nafi Thiam tot het kransje medaillewinnaars op de zevenkamp. Een derde olympische titel zou er niet inzitten, brons wel. Topfavoriete is ze dus niet na heel wat blessureleed. Ook de concurrentie haalt een heel hoog niveau. Wie ook nog brons zou wegkapen: Jasper Philipsen in de wegrit. De Vlam van Ham rijdt een beresterk voorjaar en neemt in de voorspellingen het plekje van ene Wout van Aert in.

Kan Philipsen na Milaan-San Remo ook in Parijs prijs rijden?

Zilver voor Red Lions

Sarah Chaari, het Belgisch uithangbord in het taekwondo, zou het ultiem niet halen, met zilver als gevolg. De Belgische jumpingploeg zou net als de eventingploeg haar voorbeeld volgen. Ook individueel mag Pieter Devos samen met zijn hengst dromen van een zilveren plak. De Red Lions zullen volgens Gracenote hun olympische titel niet verlengen, maar het wel tot de finale schoppen. Ten slotte zou België ook naar zilver vlammen op de piste in de ploegkoers, al is die voorspelling met een groot vraagteken: het statistiekenbureau baseert zich op resultaten van de vorige Spelen, WK's en andere kampioenschappen. Lotte Kopecky reed die resultaten aan de zijde van Shari Bossuyt, die ondertussen een schorsing kreeg van 2 jaar na het debacle rond de positieve dopingtest. Het valt dus nog af te wachten of Kopecky met Katrijn De Clercq voor de medailles zal strijden.

En goud voor Remco Evenepoel

Drie atleten zouden op het hoogste schavotje staan in Parijs: Matthias Casse in het judo, Lotte Kopecky in de wegrit en Remco Evenepoel in de tijdrit. Ook op de vorige Spelen had België met Nafi Thiam, de Red Lions en Nina Derwael 3 olympische kampioenen.

Matthias Casse gaat vol voor goud.