Liverpool-coach Jürgen Klopp looft potentiële opvolger Arne Slot: "Ik hou van hoe zijn team voetbalt"

Feyenoord-coach Arne Slot ligt in polepositie om Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool en daar heeft de Duitser wel oren naar. Op zijn persbabbel had Klopp vrijdag lof voor zijn Nederlandse collega. "Wanneer hij het wordt, kijk ik uit naar de toekomst", aldus Klopp.

Niemand lijkt er nog aan te twijfelen dat Arne Slot de opvolger wordt van Jürgen Klopp bij Liverpool. Ook de Nederlander steekt niet onder stoelen of banken dat hij maar wat graag naar Liverpool wil. En slot op de bank bij de Reds: dat idee kan ook de huidige coach wel bekoren.

"Ik weet niet wie mijn opvolger zal worden. Ik ben niet betrokken in dat proces", vertelde Klopp vrijdag op zijn persbabbel. De Duitser had daarna wel mooie woorden over voor Slot.

"Wanneer hij het wordt, kijk ik al uit naar de toekomst. Hij wil de job graag en hij is enthousiast. Dat zie ik graag. Ik hou ook van de manier waarop hij zijn team laat voetballen. En ik hoor ook vertellen dat hij een goeie kerel is. Het klinkt allemaal heel goed."

Slot kan in Liverpool een team erven dat nog steeds kans maakt op de titel, al loopt het de laatste weken beduidend minder. Volgens Jürgen Klopp kan dat voor zijn opvolger een voordeel zijn.

"Het kan helpen dat we het seizoen niet met een piek afsluiten, dan is er nog ruimte voor verbetering. Het is de beste job en de beste club ter wereld, met fantastische mensen."