Waarom Feyenoord-trainer Arne Slot de geknipte man is om Jürgen Klopp op te volgen in Liverpool

De Engelse topclub Liverpool heeft zich officieel in Nederland bij Feyenoord gemeld voor trainer Arne Slot. Wat maakt van hem de topkandidaat om Jürgen Klopp op te volgen? Je hoort het in onze podcast Sporza Daily.

Arne Slot heeft alles gewonnen in Nederland wat er te winnen valt: eerst het kampioenschap met Feyenoord, nu ook de KNVB-beker.

Dat is ook Liverpool opgevallen. In zijn zoektocht naar een opvolger voor Jürgen Klopp zou het Feyenoord al 9 miljoen euro geboden hebben om Slot over te vliegen.

Geen verrassing voor de Nederlandse voetbalreporter Martijn Krabbendam van Voetbal International.

"Dat ze voor Slot komen, kan je als een verrassing zien, maar als je ziet wat hij bij Feyenoord heeft verwezenlijkt in drie jaar en dat langs de lat van Klopp legt, zie je overeenkomsten", vertelt hij in Sporza Daily.

"Niet eens zozeer in de manier waarop ze spelen, maar qua uitstraling en relatie met staf, spelers en als perfect uithangbord snap ik het al."