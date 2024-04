De Kuip in vuur en vlam: na dubbele onderbreking door rookontwikkeling wint Feyenoord zijn 14e beker

De rookpluim was in heel Rotterdam te zien. In een finale - die twee keer stilgelegd werd door vuurwerk en rookontwikkeling - hield Feyenoord het hoofd koel. De runner up in de Nederlandse competitie haalde ten koste van NEC zijn 14e beker binnen. Feyenoord-aanvaller Igor Paixao zorgde op het uur voor het eerste en enige doelpunt van de partij.