Enorme afgang voor Ajax: amateurs van Hercules knikkeren Amsterdammers genadeloos uit de Beker na dol slot

Het belabberde seizoen van Ajax heeft een nieuw dal bereikt. De Amsterdammers maakten een pijnlijk vroege bekerexit bij de amateurs van Hercules. Mats Grotenbreg was de grote held bij de vierdeklasser. Hij scoorde in een dolle slotfase, waar Ajax van 2-0 naar 2-2 klom, de winnende treffer.

In de competitie lijken de crisisdagen een ver verleden. Eens was Ajax de rode lantaarn van de Eredivisie, nu doet het op een 5e plaats alweer mee voor de Europese tickets.

Maar de titel? Die mogen ze al even vergeten in de Nederlandse hoofdstad. Dus is de KNVB Beker de snelste én enige weg naar eremetaal.

Vierdeklasser Hercules moest een hapje worden in de tweede ronde. Maar dat bleek snel helemaal anders uit te draaien.