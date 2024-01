BEKIJK: Belgen van PSV scoren heerlijk in vlotte bekerzege tegen Twente

De wedstrijd tussen PSV en FC Twente in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker is donderdagavond afgelast. Het veld in het Philips-stadion in Eindhoven wass donderdagavond door zware regenval onbespeelbaar.



Het duel zou om 21.00 uur beginnen. Na een herkeuring, ruim een kwartier later, bleek spelen nog steeds niet mogelijk.