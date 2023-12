Huisgenoot van doelpuntenmaker tegen Ajax verdient plots 11.000 euro aan goal: "Gaan leuke vakantie tegemoet"

Plots is zijn huisgenoot 11.000 euro rijker. Een droomavond in de KNVB Beker voor Tim Pieters zal nog lang gevierd worden onder de studenten. De 22-jarige spits van Hercules zijn huisgenoot zette 15 euro in op dat hij zou scoren tegen Ajax. Dat lukte, tot ieders verrassing, in de spectaculaire zege.