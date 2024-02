KNVB Beker: Feyenoord zonder veel overschot naar finale, NEC wordt op 21 april de uitdager

Het sprookje van Cambuur is voor eigen volk gestopt. Halfweg de eerste helft zag het er nochtans veelbelovend uit: Uldrikis zette het stadion in lichterlaaie met de 1-0.



Er werd buiten de stadionmuren ook daadwerkelijk vuurwerk de lucht in geschoten, maar de bezoekers uit Nijmegen zouden uiteindelijk het beste feestje kunnen bouwen.



Op het uur viel de gelijkmaker, in de eerste verlenging was Sano de tweede Japanse doelpuntenmaker van de avond.



Het is voor NEC de eerste bekerfinale sinds 2000.