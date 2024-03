Symfonie, ervaring of afscheidstournee: welke troef geeft straks doorslag in spannende Engelse titelstrijd?

Beginnen doen de voetbaldieren met Arsenal. De ploeg die de jongste weken hard uithaalt, vraag dat maar aan Vincent Kompany. 0-6, 0-5 en nog eens 0-6 is maar een greep uit de jongste resultaten. Goed voor een doelpuntenrecord van 31 stuks in 7 matchen.



Kwam dat onverwacht? "Toch wel", oordeelt Filip Joos. "Omdat in de winterstop geklaagd werd over het ontbreken van een diepe spits. Al was ik het er niet mee eens, want het voetbal van Arteta was altijd goed. Er was geen typische nummer 9 voor nodig."



Neen, het systeem met een valse spits werkt ook. "Die omzetting is gebeurd in Dubai op winterstage", pikt Jelle Tack in. "Daar hebben ze de puntjes op de i gezet op tactisch vlak én hard gewerkt op stilstaande fases. Toch hun sterkte dit seizoen."



Het is duidelijk: coach Mikel Arteta heeft zijn stempel helemaal gedrukt op zijn ploeg.



"Er is een symfonie in de ploeg", vervolgt Joos. "Iedereen denkt hetzelfde, dat is het punt waar iedere coach naar zoekt. Het spel wordt almaar beter én met Declan Rice hebben ze een geweldige aankoop gedaan op het middenveld. Van hem vraag je je af of hij ooit gaat ontgoochelen."



Toch krijgen ook collega-spelverdeler Martin Odegaard en centrale verdediger William Saliba - want Arsenal incasseert het minst aantal doelpunten met 23 stuks - de nodige lof van de commentatoren. "Al doe je er dan nog een paar tekort."