Arsenal laat doelpuntenmolen weer dolletjes draaien tegen noodlottig Sheffield

Arsenal is on a roll. The Gunners hebben nog eens ouderwets uitgehaald op bezoek bij hekkensluiter Sheffield United, dat zijn supporters in groten getale uit het stadion zag vluchten. Na een walk-over bezegelden invaller Trossard en co. de wedstrijd met duidelijk 0-6-cijfers. Arsenal blijft zo in de running voor de titel in de Premier League.