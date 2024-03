BEKIJK: Phil Foden kroont zich tot koning van Manchester met twee heerlijke goals tegen United

Manchester City, mét twee Belgen in de basis, heeft stadsgenoot United geklopt na een zinderende wedstrijd. Marcus Rashford leek even te solliciteren naar de rol van matchwinnaar, maar die was weggelegd voor Phil Foden. Het jeugdproduct van City besliste partij met twee knappe doelpunten, Haaland maakte het hemelsblauwe feestje compleet.

Onder impuls van de startende City-Belgen Kevin De Bruyne en Jeremy Doku walste de thuisploeg over zijn stadsgenoot in de openingsminuten. Een optimist zou zeggen dat De Bruyne toen al een assist verdiende.

Guardiola droeg zijn spelers op helemaal het gaspedaal in te duwen.



Die boodschap kwam 10 minuten voor tijd aan. Foden - opnieuw hij - was het eindstation van een flitsende combinatie die de wedstrijd in een beslissende plooi legde. Alsof de tegenstanders trainingskegels waren, danste hij door de verdedigende linie en werkte hij af.



Zo is de 23-jarige middenvelder voor even de koning van Manchester. Al diende ook Erling Haaland een claim naar de troon in met de 3-1 in toegevoegde tijd.



Opdracht volbracht voor De Bruyne en co. De achterstand op leider Liverpool blijft zo maar 1 puntje na 27 speeldagen.