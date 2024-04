LIVE: Stassin brengt Westerlo al na één minuut op voorsprong!

Bij Westerlo wordt Nicolas Madsen meteen weer in de basis gedropt na zijn schorsing voor de schertsvertoning tegen Racing Genk. De dupe van die salonremise was AA Gent, al rookten beide clubs eerder al de vredespijp, na de 0-3-zege van Gent in Het Kuipje.



In doel bij Westerlo krijgt Nick Gillekens voor de tweede match op een rij de voorkeur op Sinan Bolat.