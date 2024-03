Xabi Alonso maakt een einde aan alle speculaties: "Ik blijf gewoon bij Leverkusen"

De fans van Liverpool en Bayern München mogen alle hoop opbergen: Xabi Alonso zal niet de coach van hun club worden volgend seizoen. De Spanjaard is met Leverkusen op weg naar de titel in Duitsland en hij is vastberaden om aan dat verhaal een vervolg te breien.

Xabi Alonso was de voorbije maanden de meest begeerde trainer op de transfermarkt. Heel wat topclubs die volgend seizoen een wissel van de wacht zullen kennen - Liverpool, Bayern München en zelfs Barcelona - hadden hun boontjes te week gelegd op de komst van Alonso.



Maar de Spanjaard drukt al die speculaties nu de kop in. "Ik heb van de internationale break gebruik gemaakt om wat langer na te denken", zei Alonso op de persconferentie van zijn club Leverkusen.

"Afgelopen week had ik een goed gesprek met (sportief directeur) Simon Rolfes. Ik heb hen laten weten dat ik trainer van Leverkusen wil blijven."

Alonso is sinds oktober 2022 trainer bij Leverkusen. In zijn eerste seizoen bereikte hij de halve finales van de Europa League door Union uit te schakelen in de kwartfinales. Dit seizoen is hij goed op weg om een eerste titel uit de clubgeschiedenis te schenken. Leverkusen heeft 10 punten voorsprong op Bayern München.