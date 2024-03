Straffe houdiniact in minuten 88 en 90+1 brengt Leverkusen weer stap dichter bij de titel

Zou de titelstress stilaan zijn rol beginnen te spelen? Fiere leider Bayer Leverkusen beleefde tegen Hoffenheim - nummer 9 in de Bundesliga - een wel erg moeilijke namiddag. Toch bleven de 3 punten in extremis in de BayArena. Het geluk (en de kunde) van een kampioen?

In München wreven ze zich al in de handen. Na een goal op het halfuur van Maximilian Beier leek de eindstand lange tijd vast te liggen.

Ook vandaag zou de titelfavoriet in het absolute slot weer een comeback uit zijn mouw schudden. In minuut 88 duwde Andrich de bal op vrije trap in doel en sleepte hij een puntje uit de brand.

Maar daar nam ploegmakker Schick geen vrede mee. Hij wist 3 minuten later een snoeiharde voorzet in een quasi leeg doel te deviëren. In een mum van tijd van 0-1 naar 2-1.

De zoveelste houdiniact van Leverkusen, dat de titel stilaan kan ruiken. Kwalificatie voor de Champions League is na vandaag alvast mathematisch een feit.