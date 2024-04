Griek Eleftherios Petrounias verovert zijn 7e Europese titel aan de ringen

Op het EK turnen in Rimini zijn de eerste toestelfinales afgewerkt. De Griek Eleftherios Petrounias maakte zijn favorietenrol waar aan de ringen. De grondoefening was een kolfje naar de hand van de Britse titelverdediger Luke Whitehouse. Op het paard met bogen verlengde de Ier Rhys McClenaghan zijn Europese titel. Er kwam vanavond geen Belgen in actie.