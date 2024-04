Casse is gewaarschuwd: rivaal Grigalasjvili toont olympische vorm met 3e Europese titel

Een gewaarschuwd judoka is er twee waard. Matthias Casse weet dat hij in Parijs vooral voor Tato Grigalasjvili moet opletten, nadat de Georgiër zijn 3e Europese titel heeft veroverd.

Bij afwezigheid van nummer 1 van de wereld Matthias Casse was nummer 2 Tato Grigalasjvili de uitgesproken favoriet op het EK in de categorie tot 81 kg.

Vorig jaar verloor de Georgiër nog de EK-finale, maar sindsdien won hij elke kamp. En die lijn trok hij door in Zagreb: in de finale rekende hij in amper 45 seconden af met de Nederlander Frank de Wit.

Grigalasjvili onderstreept zo zijn favorietenrol voor de Olympische Spelen in Parijs, waar hij zal moeten afrekenen met Casse. Drie jaar geleden klopte Casse de Georgiër nog in de kamp om het brons.

De Antwerpenaar stond al drie keer in een WK-finale tegenover de Georgiër. Casse won in 2021, maar verloor in 2022 en 2023.