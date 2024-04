Eerste EK-dag levert geen Belgische medailles op, Verstraeten en Salens verliezen in herkansingen

Ellen Salens is op dreef op dit EK. Ze wint ook haar tweede kamp knap. In het begin is het zoeken naar openingen en vooral opletten voor een counter van de Sloveens Marusa Stangar (IJF-16).





Bij een aanval van Stangar neemt Salens over en neemt ze haar tegenstander in houdgreep. 20 seconden later komt de verdiende ippon op het scorebord. Het levert haar een plaats in de kwartfinale op.