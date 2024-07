Een week voor zijn olympische race ligt Jens Schuermans weer in de lappenmand: "Ik doe er alles aan om er toch te staan"

Exact een week voor zijn olympische race is Jens Schuermans onder het mes gegaan om zijn linkerhand op te lappen. "Na opnieuw een domme val", zucht de 31-jarige mountainbiker. "Ik dacht Parijs voorbij was, maar de dokters hebben we moed ingepompt."

De weg naar de Olympische Spelen in Parijs loopt niet over rozen voor Jens Schuermans. Een maand geleden liep hij in Zwitserland een breukje op boven zijn scheenbeen, bij zijn rentree vrijdag op het BK in Beringen brak hij een botje in zijn hand.

Schuermans had zich net tot Belgisch kampioen op de korte afstand gekroond. "Ik was zo gelukkig", vertelt hij. "Ik voelde me supergoed en ik kon in topconditie aftellen naar de Olympische Spelen."

Met zijn hoofd in de wolken gebeurde het. "Een zak met podiumkleren draaide in mijn wiel, waardoor ik viel. Opnieuw een domme val", zucht de tweevoudige olympiër.

Schuermans negeerde in eerste instantie de pijn, maar anderhalve dag en een scan later zat hij in zak en as.

"Het handwortelbeentje tussen mijn duim en mijn pols was gebroken. Ik voelde de Spelen uit mijn handen glippen en dacht dat Parijs voorbij was voor mij. De revalidatie zou weken duren."