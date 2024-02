Julie Allemand ziet WNBA als olympische springplank: "Beste manier om klaar te raken voor Parijs"

zo 25 februari 2024 11:04

Julie Allemand begint in mei aan haar derde avontuur in de WNBA.

Julie Allemand (27) begint in mei aan haar derde avontuur in de WNBA. Een opmerkelijke keuze, nu de Olympische Spelen voor de deur staan. Maar de Belgian Cat ziet haar deelname aan de Amerikaanse basketbalcompetitie alleen als een voordeel richting Parijs. "Het is het beste niveau ter wereld."

"Ik wist dat ik zou terugkeren, maar ik was niet zeker dat het voor deze zomer zou zijn omdat de Olympische Spelen eraan komen." De Amerikaanse comeback van Julie Allemand komt er dan toch vroeger dan gedacht, want onze landgenote trekt weldra naar de LA Sparks voor haar derde avontuur in de WNBA. Eerder kwam ze al uit voor Indiana Fever (2020) en Chicago Sky (2022).

Eens de Belgian Cats hun olympisch ticket op zak hadden, bekeek Allemand haar opties. "De beste manier om klaar te zijn voor Parijs, was in mijn ogen aantreden in de WNBA. Je speelt er tegen de beste ploegen, de beste speelsters, ook op training. Het is het beste niveau in de wereld." "Het is er altijd lastig, je moet de hele tijd 100 procent zijn. En als je er een plaats hebt, moet je echt erkentelijk zijn. De kans deed zich voor en soms moet je die grijpen."

Met de Belgian Cats mikt Allemand deze zomer op eremetaal in Parijs.

"Bijzondere" Cats

Sommige federaties, zoals in Frankrijk, zien speelsters liever geen WNBA combineren met de nationale ploeg. De Belgische basketbond stelt zich soepeler op. "Want ze willen dat wij zo goed mogelijk zijn", stelt de 27-jarige Allemand.

"Emma (Meesseman) heeft al bewezen dat je zelfs door naar de WNBA te gaan, klaar kan zijn (voor de nationale ploeg, red). Ze weten dat we professioneel zijn."

"Daarnaast speelt ook het feit dat we iets bijzonders hebben met de Cats: we hebben niet noodzakelijk veel training nodig om klaar te zijn. We kennen elkaar al zoveel jaar."

Ik weet dat ik, eens ter plaatse, de knop zal omdraaien en het mijn werk wordt. Maar spelen in de WNBA blijft een droom. Julie Allemand

"En bovendien zijn ze zo trots dat het "kleine" België speelsters in de WNBA heeft. Het is buitengewoon. Zelfs voor mij is het een droom. Ik weet dat ik, eens ter plaatse, de knop zal omdraaien en het mijn werk wordt. Maar wanneer ik in Europa ben en erover nadenk, dan blijft het een droom."

Allemand doet dit seizoen nog uit bij het Franse Lyon en trekt dan naar de States, waar de WNBA-competitie start op 13 mei. Er is een onderbreking voor de Spelen van Parijs tussen 21 juli en 14 augustus.

De Spelen lopen van 26 juli tot 11 augustus. De groepsfase begint in Lille en vanaf de kwartfinales verhuist de competitie naar Parijs. De loting staat gepland voor 19 maart.