Belgian Cat Julie Allemand gaat opnieuw in de WNBA aan de slag bij LA Sparks

Belgian Cat Julie Allemand gaat een derde seizoen aan de slag in de Amerikaanse WNBA-competitie. Na avonturen bij Indiana Fever (2020) en Chicago Sky (2022) kiest de point guard voor Los Angeles Sparks in 2024.

Vorig jaar sloeg Julie Allemand een extra seizoen bij Chicago Sky af om alles op de Belgian Cats te zetten. Met succes, de Belgische basketbalvrouwen kroonden zich tot Europees kampioen.

In 2024 komt de Belgische point guard wel weer in actie in de WNBA. Allemand, die de Cats nog maar aan een olympisch ticket hielp, komt uit voor de Los Angeles Sparks.

In haar twee eerdere WNBA-seizoenen bij Indiana Fever en Chicago Sky was Allemand goed voor gemiddeld 5,8 punten en 4,6 assists.

"Julie is een internationaal gerespecteerde point guard met ervaring in de WNBA", zegt coach Curt Miller. "Ze is een geweldige generaal op het parket en helpt om iedereen beter te maken."

Het WNBA-seizoen gaat van start in mei. Tijdens de Olympische Spelen ligt de competitie een maand stil, zodat onder meer Allemand zich kan concentreren op de Belgian Cats.

Met Julie Vanloo krijgt Allemand misschien nog Belgisch gezelschap in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Vanloo mag gaan testen bij de Washington Mystics.