Opnieuw een Belgian Cat in de WNBA? Julie Vanloo mag zich bewijzen bij Washington Mystics

De kans is reëel dat we komend seizoen weer een Belgische speelster in de WNBA te zien zullen krijgen. Julie Vanloo krijgt van de Washington Mystics een contract voor hun trainingskamp, dat geldt als voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Emma Meesseman, Ann Wauters, Kim Mestdagh en Julie Allemand slaagden er in het verleden al in de WNBA in lichterlaaie te zetten. Nu krijgt ook Julie Vanloo haar kans in de sterkste basketbalcompetitie ter wereld.

Vanloo krijgt een soort proefcontract bij de Washington Mystics. Ze kan na het seizoen bij haar huidige club Galatasaray meteen aansluiten bij het trainingskamp, waar ze de kans krijgt zich te bewijzen om een volwaardig contract af te dwingen.

"We volgen de internationale carrière van Julie al een tijdje en het is het juiste moment om haar naar de Mystics te halen", verklaarde algemeen directeur Mike Thibault. "Ze kan achterin op twee posities spelen en ze had ook een sleutelrol in de opmars van de Belgische nationale ploeg naar de top."

Vanloo is niet de eerste Belgische speelster bij de Washington Mystics. Emma Meesseman en Kim Mestdagh maakten in 2019 deel uit van de kampioenenploeg. Meesseman werd zelfs verkozen tot MVP van de Finals.

Mogelijk heeft dit Amerikaans uitstapje van Vanloo wel consequenties voor de Belgian Cats. Als de Belgische basketbalvrouwen zich volgende week plaatsen voor de Spelen zal een deel van de voorbereiding op Parijs gelijklopen met het trainingskamp van de Mystics.