LIVE: Waaiergevaar in Vuelta Femenina, wie neemt initiatief richting Zaragoza?

Molina de Aragon

De jonge Vuelta Femenina was nog niet eerder in Molina de Aragon. De Ronde van Spanje voor vrouwen wel al één keer. In 2021 won Fabio Jakobsen er een etappe. Later pakte de Nederlander nog 2 ritzeges in die Vuelta. Het was zijn eerste grote zege na zijn doodsmak in de Ronde van Polen in 2020.